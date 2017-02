Voetganger overleden na aanrijding met tram in Amsterdam

De aanrijding vond omstreeks 13.40 uur door nog onbekende reden plaats. De voetganger kwam onder tram (lijn 13) terecht en overleed ter plaatse.

Als de identiteit van het slachtoffer officieel is vastgesteld en de familie in kennis is gesteld volgt hier nader bericht over. De bestuurder van de tram is aangehouden, dat is een standaard procedure bij aanrijding met ernstige afloop.