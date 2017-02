Geert Wilders 'bedankt' voor uitnodiging eerste Nationale Islamdebat in Rotterdam

Het allereerste Nationale Islamdebat gaat op 10 maart in de Essalammoskee in Rotterdam plaatsvinden. Ook Geert Wilders van de PVV is uitgenodigd.

Volgens Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) tegenover de lokale zender RTV-Rijnmond, hebben partijen als PvdA, GroenLinks, D66 al aangegeven mee te willen doen aan het debat. Ook andere partijen overwegen deelnamen behalve de PVV.

PVV-leider Geert Wilders voelt er niets voor om deel te nemen aan het eerste zogeheten Islamdebat in de Rotterdamse Essalammoskee. ''No way. Behalve als ik die megamoskee definitief mag sluiten'', reageert hij. ''En daarna de rest.''

Directeur Marianne Vorthoren van SPIOR zegt het te betreuren dat Wilders niet mee doet. ''Als er één thema is waar de PVV zich over uitspreekt, is het dit wel''.