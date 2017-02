Politievakbond vreest voor meer en meer burger knokploegen

Steeds meer burgers voelen zich betrokken bij de veiligheid van hun buurt en willen daar actief aan meewerken. Hoewel veel van deze initiatieven buurt- of burgerwacht worden genoemd, zijn er grote verschillen in hoe zij invulling geven aan die betrokkenheid.

Sommigen richten zich (in samenspraak met de politie) op buurtpreventie. Anderen hebben trekken van een knokploeg. En dat raakt het geweldsmonopolie van de politie. Politievakbond ACP maakt zich zorgen om de laatste groep burgerwachten zoals de groep in Kootwijkerbroek die afgelopen weekend vollop in het nieuws kwamen.

De burgerwacht in Kootwijkerbroek opereert met zo'n 50 mensen die de jacht op criminelen openen met honden en zelfs een eigen helikopter.

Vice-voorzitter van de ACP Erwin Koenen: “Dat de politie samenwerkt met burgers die als extra ogen en oren van de politie fungeren is zeer relevant. Positieve voorbeelden genoeg daarvan.” Hij waarschuwt echter wel voor een te nadrukkelijke samenwerking met een burgerwacht zoals in Kootwijkerbroek. “Zo’n burgerwacht kan haar optreden en eventueel aangewend geweld gaan legitimeren met het argument dat zij samenwerken met de politie, terwijl daar geen enkel recht aan kan worden ontleend.”