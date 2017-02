Politie maakt carnavalslied als wapen tegen woninginbraken

Je trekt al gauw ‘even snel’ de deur achter je dicht om naar een carnavalsstoet te gaan kijken of een avondje opstap te gaan. Maar een inbreker heeft maar 'heel even' nodig om binnen te komen. Terwijl je vaak met enkele simpele handelingen al een inbraak kunt voorkomen als carnavalsvierder of wintersporter. In aanloop naar de carnavalsdagen zingt het “Vleisboeket Inbraak Preventie Team” (VBIPT) hoe je het beste veilig je woning achterlaat.

Samenwerking

Agenten van het basisteam Roermond hadden het idee om eens op een andere manier de burgers alert te maken; namelijk door een carnavalslied te maken. De gemeente Roermond was direct enthousiast om mee te werken en de regionale bekende carnavalsband Vleisboeket wilde maar al te graag hun medewerking verlenen hieraan. In de afgelopen maanden is er een tekst met preventietips gemaakt, ingezongen in de studio en zelfs een videoclip opgenomen. Met het carnavalslied hopen de gemeente Roermond, Vleisboeket en de politie te zorgen voor een echte veilige carnaval.