Aanhoudingen in onderzoek naar handel in drugs en witwassen

In 2016 startte de recherche een groot onderzoek dat zich richtte op de bovenstaande feiten. In het onderzoek kwamen zes verdachten naar voren. Zij werden dinsdagochtend 21 februari in hun woning aangehouden. De verdachten betreffen vijf mannen in de leeftijd van 21 tot 61 jaar en een 53-jarige vrouw, allen uit Utrecht.

In Utrecht wordt in zeven woningen en een bedrijf verder onderzoek verricht. Ook in een woning in Amsterdam en in drie panden in België doet de recherche nader onderzoek. Dit wordt gedaan in samenwerking met de expertise van zoekteams van de Landelijke Eenheid en Defensie.

Zoekteams Defensie

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem te kijken, of door muren en objecten om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.