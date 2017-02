Kinderen beschijnen politiehelikopter met laser in IJmuiden

De politie heeft maandagavond twee adressen in IJmuiden bezocht in verband met het beschijnen van de politiehelikopter met een laser.

De politiehelikopter vloog rond 21.30 uur over IJmuiden, toen de bemanning vanaf twee verschillende locaties met een laserpen werden beschenen vanaf woonadressen in IJmuiden. Op basis van aanwijzingen van de bemanning in de heli wist de politie in IJmuiden de twee adressen te lokaliseren.

Op beide adressen werd duidelijk dat de verdachten kinderen bleken te zijn: beiden jongens van 11 jaar. De politie heeft op beide adressen goede gesprekken gevoerd met de jongens en met hun ouders. De laserpennen werden in beslag genomen.