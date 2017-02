Jongen (14) pleegt zelfmoord na ontdekken naaktfoto op Instagram

De 14-jarige Onur sprong zondag na het ontdekken van zijn naaktfoto op Instagram van een flat. Voorafgaande had hij nog contact in een chat met zijn vriendin waaruit blijkt dat hij wanhopig is na het ontdekken van zijn foto. De laatste woorden van hem in de chat zijn: ,,Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut." Daarna springt hij van een flat.

Een meisje zou verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de foto. Het gaat om een zelfportret voor de spiegel. Het is nog onbekend hoe het meisje aan de foto is gekomen. De politie onderzoekt de zaak.

Gisteren hebben zo'n 200 leerlingen van de Bonhoeffer College, daar waar Onur hard op weg was om zijn ict-diploma te halen, hem herdacht op de plek waar Onur het leven liet.