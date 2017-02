Man wil woning na brand niet verlaten

De hulpdiensten werden rond 00.25 uur opgeroepen voor een woningbrand in een appartementencomplex aan de Emmalaan. De brandweer en politie zijn direct ter plaatse gegaan. In de woning was sprake van flinke rookontwikkeling. In de woning waren een man en een vrouw aanwezig. Agenten hebben de vrouw uit de woning gehaald. De man wilde zijn woning niet te verlaten omdat er dieren in de woning zaten. Hij bleef weigeren en agenten hielden hem aan. De man is overgebracht naar een ziekenhuis voor controle en daarna is hij ingesloten voor verhoor. De dieren zijn opgevangen. De politie doet verder onderzoek of er sprake is van brandstichting.