Opnieuw minder jongeren voortijdig van school

Het aantal jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet, is opnieuw gedaald, naar 22.948. Dat zijn er ruim 1400 minder dan vorig jaar. Het totale percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent.

De uitval op de mbo-scholen daalde van 5 naar 4,6 procent, in het voortgezet onderwijs ligt het percentage op 0,4 procent. Dat maakte minister Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend.

‘Scholen en gemeenten spannen zich ieder jaar volop in om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie van school te laten gaan. We komen van ver: enkele jaren geleden vielen er nog meer dan 70.000 jongeren uit. Mijn complimenten aan alle scholen, instellingen en gemeenten!’ aldus minister Bussemaker. De best presterende instellingen en regio’s ontvangen vandaag een taart om hen te feliciteren met het resultaat. In de bijlage zijn de cijfers van alle mbo-instellingen en regio’s weergegeven.

Daling door de jaren heen

Gingen in schooljaar 2001/2002 nog zo’n 71.000 jongeren voortijdig van school, inmiddels is dat aantal nu met ruim 48.000 geslonken naar 22.948 jongeren: zo’n tweederde minder. Vorig jaar heeft het kabinet de toenmalige doelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 gehaald.

Ook in Europees verband doet Nederland het goed. Nederland behoort tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vergeleken met de 28 EU-lidstaten als geheel (11% gemiddeld) heeft Nederland volgens de Europese definitie een relatief laag percentage schooluitvallers (8,2%). De Europese doelstelling (8%) is bijna bereikt.