Advocaat opgepakt in onderzoek naar Klaas Otto

In het onderzoek naar Klaas Otto, de ex-baas van motorclub No Surrender, is een advocaat opgepakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om de Amsterdamse advocaat Van R. Waarvan hij wordt verdacht, is vooralsnog onduidelijk. De aanhouding vond plaats in zijn woning in Den Haag.

Maandagavond werd in het kader van het onderzoek op zeven plaatsen onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking ingesteld. Het gaat om drie woningen aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom en locaties in Wouw, Halsteren, Gouda en Zwijndrecht. Bij de zoekingen werd onder meer een vuurwapen, munitie en contant geld in beslag genomen.

Overige ontwikkelingen

De 21-jarige verdachte die vrijdag 17 februari 2017 werd aangehouden op de verdenking van afpersing is maandagavond vrijgelaten. De 31-jarige man uit Zwijndrecht die eveneens die dag werd gearresteerd werd gisteravond ook vrijgelaten maar opnieuw aangehouden ter zake overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Vrijdag 17 februari jl. werden de 49-jarige en een 46-jarige Bergenaar al aangehouden omdat zij hun door de rechtbank opgelegde schorsende voorwaarden hadden overtreden.

Loonlijst

Otto heeft na zijn opstappen bij No Surrender, begin vorig jaar, verteld dat hij werkzaamheden verrichtte voor advocaat Van Rossum. Hij zou op de loonlijst staan en tot tevredenheid van de advocaat 'klanten aanbrengen'. De vrouw van Otte werd maandagavond in haar woning aangehouden.