Agressieve man maakt slachtoffers in Hoofddorp

Bewoners van de wijk Floriande hebben maandagavond een agressieve en verwarde man in bedwang weten te houden, nadat hij 3 mensen had mishandeld.

De man had maandagavond rond 21.30 uur op verschillende woonadressen in de wijk Floriande aangebeld en vanuit het niets viel hij de bewoners aan. Drie inwoners van Floriande raakten hierbij gewond. Een vrouw raakte lichtgewond en twee mannen liepen o.a. ernstig gezichtsletsel op.

Omstanders in de wijk Floriande wisten de verwarde man te overmeesteren en in bedwang te houden en de politie werd gealarmeerd. De politie nam de verdachte, een 31-jarige man uit Hoorn, over van de bewoners en voerden hem geboeid af naar het politiebureau.

De twee Hoofddorpse mannen die gewond raakten, moesten naar het ziekenhuis voor behandeling van hun verwondingen. De 31-jarige verdachte werd ingesloten in het cellencomplex in Haarlem.

Proces-verbaal voor zware mishandeling is opgemaakt.