Schokkende uitkomst FNV onderzoek naar Primark

Schokkende uitkomsten

‘De uitkomsten zijn echt schokkend. Primark regeert met harde hard. Een groot deel van het personeel voelt zich regelmatig gekleineerd, geïntimideerd bij ziekmeldingen en continu gecontroleerd door supervisors of managers en door camera’s’, reageert Niels Suijker van FNV Handel. ‘We gaan snel met Primark in gesprek om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.’

Opgejaagd en gecontroleerd door leidinggevenden

Veruit de meeste (ex-)werknemers klagen over het feit dat de werkdruk te hoog is (75%). Een medewerker uit Amsterdam schrijft hierover: ‘Je wordt continu opgejaagd en gecontroleerd door managers en supervisors. Er wordt dan gezegd dat je sneller/netter moet werken. Als je even op een andere plek staat of aan het praten bent, wordt er gevraagd/geschreeuwd wat je aan het doen bent. Soms wordt er dan zelfs gedreigd met een (schriftelijke) waarschuwing.’

Camera als controlemiddel

Op veel plekken in de winkels hangen camera’s. Over het doel van deze camera’s wordt schimmig gedaan en 54% van de (ex-)medewerkers maakt zich zorgen over zijn privacy. Sommige medewerkers weten uit ervaring dat de camerabeelden oneigenlijk worden gebruikt. Zo meldt een ex-medewerker uit Zaandam: ‘Voor alles wordt de camera gebruikt. Hoe laat kom je binnen? Hoe laat ga je naar huis? Klok je in/uit met je jas? Hoe vaak ga je naar toilet? Hoe lang sta je te kletsen met andere collega's en of je überhaupt werkt? Hoe lang je pauze houdt, wanneer de periode van contractverlenging aan komt dan worden vooral veel camerabeelden opgevraagd door HR en managers, zodat ze minpunten eruit kunnen halen en dat als reden gebruiken om je contract niet te verlengen.’

De meesten willen een OR

Een ondernemingsraad (OR), die namens het personeel, afspraken kan maken over het gebruik van camera’s in relatie tot privacy, kent Primark niet. En dat terwijl een OR wettelijk verplicht is voor een bedrijf met meer dan 50 medewerkers. 81% van de respondenten vindt dat er een OR bij Primark moet komen.

Met veel moeite vrij voor examen

71% van de respondenten geeft aan dat het aanvragen van vakantie tot problemen leidt. Vakanties moeten lang van tevoren worden aangevraagd en worden zonder reden of uitleg geweigerd. Zelfs familieomstandigheden zijn voor Primark niet automatisch een reden om vrij te krijgen. ‘Wil je een dag vrij? Moet je gaan ruilen met collega’s. Sommige diensten (bijvoorbeeld 06:00-11:00) zijn onmogelijk te ruilen omdat niemand dan kan werken. Als je niet kan ruilen en je verlof wordt afgekeurd, zoals meestal gebeurt, dan heb je pech. Maakt niet uit of het een begrafenis, examen, feest, of wat dan ook is. Primark dwingt je dan om toch te komen’, schrijft een medewerker uit Groningen.

Primark bepaalt of je ziek bent

Helemaal bont maakt Primark het als het gaat om ziekmeldingen; het bedrijf overtreedt wet- en regelgeving. Zo wordt door leidinggevenden gevraagd naar de aard van de ziekte, wordt het loon vaak niet doorbetaald bij ziekte en gaat de leidinggevende regelmatig op de stoel van de Arbo-arts zitten. 66% van de (ex-)medewerkers stuitte op problemen bij een ziekmelding.

'Ziekmelding is vreselijk', schrijft een ex-medewerker uit Zoetermeer. ‘Je gaat bijna liever doodziek aan het werk dan dat je HR moet bellen met een ziekmelding. Ze willen alle details. Als je niet uitkijkt, melden ze je niet ziek, maar maken ze er een onbetaalde dag of vakantiedag van. Elke ochtend moet je opnieuw bellen. Het gebeurt soms dat er gewoon gezegd wordt: ‘Volgens mij valt het wel mee en kan je gewoon werken’. De Arbo-arts maakt een mooi plan om weer aan het werk te gaan, maar Primark past het plan helemaal aan naar zijn eigen idee.’

Over de online enquête

De enquête stond vanaf vrijdag 10 tot en met zondag 19 februari online op de FNV-site. In totaal reageerden 1.186 (ex-)medewerkers van Primark. De meeste reacties kwamen uit Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Verreweg de meesten (68%) werken nog bij de modeketen. Primark heeft momenteel 16 filialen in Nederland. Er werken circa 4.800 mensen.