Man opgepakt voor verkrachting uit 1995

De politie hield maandagochtend rond 6.00 uur een 40-jarige man uit Schijndel aan voor een verkrachting die in bijna 22 jaar geleden werd gepleegd in ’s-Hertogenbosch.

In de vroege ochtend van donderdag 2 maart 1995 werd een destijds 32-jarige vrouw uit ’s-Hertogenbosch slachtoffer van de verkrachting, die plaatsvond op de Paardskerkhofweg in haar woonplaats. In het onderzoek werden sporen veiliggesteld, maar dat leidde niet tot de aanhouding van de dader. Het onderzoek werd stilgelegd.

DNA-match

De sporen die in het onderzoek werden veiliggesteld matchten eind 2016 met DNA van iemand uit de landelijke DNA-databank. In die bank wordt onder meer DNA van veroordeelden opgeslagen. Verder onderzoek leidde maandagochtend tot de aanhouding van iemand die eerder voor een geweldsmisdrijf is veroordeeld.

Verplicht

Veroordeelden zijn sinds 2005 verplicht om wangslijm af te staan, zodat het NFI een vergelijking met in de databank aanwezige sporen kan maken. Dankzij deze verplichting zijn daders te linken aan onopgeloste misdrijven.