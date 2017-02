Forse impuls voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Amsterdam

De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid is een stap dichterbij. De opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok is definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Heijmans en Hochtief.

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. Op de snelweg en bij de afritten S108 en S109 loopt het nu vaak vast tijdens de spits en op de perrons van het station is het vaak erg druk. De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen.

De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien worden de twee helften van de wijk aaneen gehecht waardoor er één woon-, werk- en winkelgebied kan ontstaan.

Zuidasdok is een gezamenlijk bouwproject van Rijkswaterstaat, Prorail, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam. ZuidPlus heeft de opdracht onder meer in de wacht gesleept vanwege de hinder beperkende maatregelen, de instandhouding van de bereikbaarheid van de Zuidas tijdens de bouw, slimme bouwlogistiek, geluidsarme bouwmethodes en een mooie inpassing van de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Met het project Zuidasdok geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van dit deel van Amsterdam, dat economisch van groot belang is voor Nederland. De Zuidas kan zich verder ontwikkelen tot toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen.”

Oog voor de omgeving

Zuidasdok wordt gerealiseerd in het hart van de bedrijvige Zuidas waar wonen, werken en zakendoen op een klein oppervlak samengaan. In de aanbesteding was dan ook een expliciete uitdaging aan de markt opgenomen om bij dit omvangrijke project maximaal oog voor de omgeving te houden. Op basis van een referentieontwerp en een uitgebreid pakket van eisen, onder meer voor het beperken van omgevingshinder, is een beroep gedaan op de creativiteit van de markt.

De realisatie van een groot project als Zuidasdokkan niet zonder hinder. ZuidPlus is er desondanks in geslaagd om creatieve oplossingen aan te dragen om de hinder zo goed mogelijk te beperken. Zo wordt de hoeveelheid bouwverkeer beperkt door de aan- en afvoer van mensen en materiaal waar mogelijk te slim combineren. Door de aanleg van een tweetal bouwwegen die direct aansluiten op de A10 blijft het bouwverkeer bovendien grotendeels weg uit de stad. De bouw van de tunnels voor de A10 gebeurt volgens de wanden/dak methode, waardoor een groot deel van het werk onderdaks– en dus veel stiller voor de omgeving – kan plaatsvinden.

Planning

Vanaf 2019 start de bouw. De komende periode staat in het teken van het verder uitwerken van de aanbieding tot voorontwerp en nadere detaillering van de aanpak en de planning. Zuidasdok is gereed in 2028.



De aanbesteding vertegenwoordigt een contractwaarde van 990 miljoen euro en is hiermee één van de grootste infrastructuur projecten in Nederland van dit moment. Dit bedrag ligt 6,6% onder het plafondbedrag dat in de aanbesteding was opgenomen (1.060.000.000 euro). Het project wordt gefinancierd door het Rijk, gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord Holland en een extra bijdrage van de NS. Rijkswaterstaat treedt op als aanbestedende dienst.