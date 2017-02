Vader die kind mishandelde mogelijk vrij door gesjoemel griffier

De man die in 2010 zijn babyJario dermate mishandelde dat deze kwam te overlijden, komt mogelijk op vrije voeten doordat de griffier van de rechtbank gesjoemeld heeft met papieren. Dit melden de advocaten van de 26-jarige vader aan De Gelderlander.

In hoger beroep werd de vader vorig jaar veroordeeld tot drie jaar en drie maanden celstraf voor het zwaar mishandelen van zijn zoontje. De acht maanden oude baby werd in 2010 met spoed naar het ziekenhuis gebracht met ernstige ademhalingsproblemen. Hulp bleek voor Jario niet meer te mogen baten. Hij overleed in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek de baby een gescheurde darm te hebben, twee gebroken beentjes en zat onder de bloeduitstortingen. Dit zou mogelijk veroorzaakt zijn door stompend geweld.

Nu blijkt er bij het aanvragen van het hoger beroep een fout te zijn gemaakt. Op de akte ontbraken de handtekeningen van de officier van justitie en de griffier. Hierdoor was het document na het verstrijken van acht dagen appeltermijn niet meer geldig. De griffier heeft de datum van de akte aangepast waardoor het leek dat het document wel op tijd was ingediend.

De advocaten van de 26-jarige Arnhemmer vinden dat hun cliënt nooit veroordeeld had mogen worden. Door het gesjoemel met de datum pleiten zij er voor dat hun cliënt wordt vrijgelaten vanwege een vormfout en het OM niet ontvankelijk wordt verklaard.