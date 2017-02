Tbs verlenging voor dader in zaak Sybine Jansons

De tbs-maatregel van een 55-jarige man die in 2001 is veroordeeld voor doodslag en een dubbele verkrachting is verlengd met twee jaar. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat verlenging noodzakelijk is voor de algemene veiligheid van personen.

Stoornis en kans op herhaling

Uit de adviesrapporten blijkt dat er nog steeds sprake is van een ernstige stoornis bij de man. Bij beëindiging van de tbs-maatregel wordt het risico op nieuw (seksueel) gewelddadig gedrag hoog tot zeer hoog ingeschat.

Moeizame behandeling

De behandeling van de man verloopt moeizaam. Hij neemt geen verantwoordelijkheid voor de delicten of tegenover de slachtoffers. Het is niet te verwachten dat er binnen een jaar redenen kunnen zijn om de tbs te beëindigen. De rechtbank gaat daarom voorbij aan het verzoek om de tbs met een jaar te verlengen.

Sybine Jansons uit Maarn verdween in 1999. Weken lang werd er in de omgeving naar het 13-jarige meisje gezocht tot dat ze werd gevonden in het water langs Galgerwaard bij Breukelen. De verdachte kwam pas in beeld nadat een vrouw aangifte had gedaan van verkrachting door de verdachte die ook verantwoordelijk was voor de dood van Sabine en de verkrachting van nog een vrouw.