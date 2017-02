Garagehouder uit Oudwoude verdacht van sjoemelen met BPM

De FIOD heeft vandaag een doorzoeking gedaan bij een 51-jarige garagehouder in Oudwoude op verdenking van belastingfraude. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en 7 personenauto waaronder BMW’s.

De man importeert luxe auto’s. Geïmporteerde auto’s moeten geregistreerd worden in het Nederlands kentekenregister, waarna de verschuldigde BPM (Belasting van personenauto’s en motorrijwielen) moet worden voldaan. De waarde van de auto wordt bepaald aan de hand van koerslijsten die de Belastingdienst heeft goedgekeurd. De waarde van de auto is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde BPM.

Uit onderzoek is gebleken dat de garagehouder vermoedelijk sjoemelde met de kilometerstanden van de auto’s. Vanaf 2013 tot heden vulde de man mogelijk voor 142 auto’s een hogere kilometerstand in waardoor de waarde van de auto’s lager werd. Dat leidde tot een lagere BPM. Het nadeel is berekend op minimaal € 352.000.