Politie onderzoekt oorzaak explosie schuur Nijkerkerveen

Bij een explosie in Nijkerkerveen is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

De explosie vond even na 15.00 uur plaats in een schuur aan de Laakweg. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om het slachtoffer eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Oorzaak explosie onderzocht

Wat precies de explosie heeft veroorzaakt is niet bekend en wordt onderzocht. Uit voorzorg heeft de politie de Explosieve Opruimingsdienst laten komen. De politie adviseerde dinsdagmiddag aan omwonenden om binnen te blijven. Inmiddels

De omgeving van de schuur aan de Laakweg werd rond 18.00 uur vrijgegeven. Omwonenden hoeven niet meer binnen te blijven.