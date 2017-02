Ruim 500 zware vuurwapens onderschept in strijd tegen zuidelijke drugscriminelen

De sinds oktober 2014 geïntensiveerde aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit in Zuid-Nederland van politie, Openbaar Ministerie en partners, heeft na 2 jaar geleid tot inbeslagname van in totaal 514 vuurwapens. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt op basis van cijfers van de Taskforce Brabant-Zeeland.

Verder heeft de aanpak geleid tot 976 interventies, 681 aanhoudingen en 82 criminele samenwerkingsverbanden zijn aangepakt', aldus het OM.

Zware vuurwapens

In twee jaar van Intensivering Zuid-Nederland zijn 514 wapens en geweldsmiddelen zoals handvuurwapens, handgranaten, Kalasjnikovs en automatische wapens in beslag genomen. Dat is een opvallende hoeveelheid, omdat de aanpak zich daar niet specifiek op richt. Het bevestigt wel het beeld dat al eerder was ontstaan: drugscriminelen schuwen geweld niet.

Eén integrale overheid

Intensivering Zuid versterkt het optreden als één integrale overheid en heeft als doel criminele netwerken, de productie van hennep en synthetische drugs substantieel te verstoren en de bedreigende vermenging van onder- en bovenwereld terug te dringen. De aanpak richt zich steeds nadrukkelijker op de zogenoemde facilitators.

Productie drugs

Mensen en bedrijven die de productie van synthetische drugs mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de ketelbouwers. Op 14 november werd in het Limburgse Neer bij een gecoördineerde actie een facilitator van hardware aangehouden. In de loods van de man zijn diverse materialen aangetroffen die vermoedelijk gebruikt worden voor het maken van ketels voor de productie van synthetische drugs.

Signalen

De effecten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn lastig uit te drukken in ‘harde cijfers’. Dit is inherent aan de problematiek. De georganiseerde ondermijnende misdaad vindt in de regel in het ‘onzichtbare’ plaats.

Iedere interventie geeft een inkijk achter de voordeur van de criminele drugsindustrie in Zuid-Nederland. Hoewel dit niet altijd tot een concrete strafzaak leidt, levert het vrijwel iedere keer informatie op die op een later tijdstip gebruikt kan worden en die meer inzicht geeft in de criminele industrie.

Schaarste

Er zijn zeker signalen dat de aanpak effect sorteert. Door in te grijpen aan het begin van het productieproces van de hennepteelt en synthetische drugs is er binnen enkele schakels van de keten schaarste ontstaan. Uit opgevangen signalen vanuit het criminele circuit blijkt dat er een tekort ontstaat aan bepaalde ketels die nodig zijn voor de productie van synthetische drugs.

In de rapportage die tussentijds is uitgebracht kwam al naar voren dat de prijzen van hennepstekken zijn gestegen doordat er schaarste is ontstaan aan de beschikbaarheid van het aantal hennepstekken. Iedere interventie is een verstoring binnen het criminele milieu en van de criminele industrie, en levert politie en Openbaar Ministerie weer nieuwe informatie op over de georganiseerde criminaliteit.

Smeerolie

Geld is en blijft de smeerolie van de criminele industrie. Binnen de aanpak wordt daarom in samenwerking met de Belastingdienst gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk financieel vermogen in beslag te nemen en af te pakken. In de afgelopen twee jaar is er voor bijna 3,5 miljoen euro aan contanten in beslag genomen en voor 1,3 miljoen euro beslag gelegd op waardevolle bezittingen zoals auto’s, huizen en zijn er door de belastingdienst boetes en naheffingen opgelegd.