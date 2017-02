Bel-me-niet Register moet ook gelden voor ex-klanten

De Consumentenbond ondervroeg ruim 4000 panelleden. Van hen is 80% ingeschreven in het Bel-me-niet Register. 89% van de ondervraagden zegt in het afgelopen jaar één of meerdere keren ongevraagd te zijn gebeld door een bedrijf of instantie. Bedrijven mogen consumenten die ingeschreven staan in het register niet bellen, tenzij zij ooit klant zijn geweest. Hoe lang een ex-klant mag worden benaderd, is niet vastgelegd. ‘Onzinnig’, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. ‘Mensen zeggen niet voor niets een overeenkomst met een bedrijf op. Dan geeft het geen pas om deze mensen tot in lengte der dagen lastig te vallen. We willen dat voor ex-klanten dezelfde regels gelden als voor consumenten die niet eerder te maken hebben gehad met de bedrijven en instanties.’

Nationaal Postregister

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten geregeld in gewiekste marketingtrucs trappen. Zo geven mensen vaak ongemerkt toestemming om gebeld te worden, door deelname aan een prijsvraag of enquête. Ook kent men de mogelijkheden om ongewenste reclamepost te weren vaak niet. De nee-ja- en nee-nee-stickers op de brievenbus zijn wel bekend, maar die houden geadresseerde post, waaronder ook post ‘aan de bewoners van’ niet tegen. Consumenten die ook dat niet willen ontvangen, kunnen zich inschrijven bij het Nationaal Postregister. Maar liefst 80% van de ondervraagden was niet op de hoogte van het bestaan hiervan. Met een sticker met ‘geen verkoop aan de deur’ of een briefje met dezelfde boodschap op de voordeur kunnen consumenten colporteurs tegenhouden. Die mogen dan niet aanbellen. Van de ondervraagden heeft 12% een dergelijke sticker bij de deurbel.