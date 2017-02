Meer grijs op de weg

Nederlanders maken steeds meer autokilometers, vooral 65-plussers. Particulieren reden 91 miljard kilometer met hun personenauto in 2015, wat 6 procent meer is dan in 2005. De afstand die werd afgelegd met auto’s van 65-plussers steeg in deze periode het sterkst, met 68 procent tot 14,2 miljard kilometer.

Ook het aantal kilometers per persoon nam bij deze groep toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Het aantal 65-plussers nam tussen eind 2005 en eind 2015 toe met 32 procent. Hun automobiliteit neemt navenant toe. Zij hebben vaker een auto dan tien jaar geleden. Het autobezit steeg van 408 auto’s per duizend 65-plussers eind 2005 naar 521 auto’s per duizend eind 2015. Diverse factoren hebben hierbij een rol gespeeld. De ouderen van nu hebben vaker een rijbewijs dan vroeger, met name vrouwen. Ze zijn welvarender, mobieler, worden ouder en wonen langer zelfstandig. Het aandeel van de kilometers afgelegd door 65-plussers nam toe van 10 procent in 2005 naar 16 procent in 2015.

Meer grijs op de weg

Dat de particuliere autobezitter vergrijst, is ook zichtbaar op de weg. Ook letterlijk, want grijs is de meest voorkomende autokleur, tevens de meest gekozen autokleur van 65-plussers (41 procent). De Renault Megane Scenic, Toyota Yaris, Volkswagen Polo en Opel Agila zijn de populairste automodellen bij 65-plussers. In alle andere leeftijdsgroepen is de Volkswagen Golf de meest gekozen auto.

Autobezit bij jongeren steeds minder gebruikelijk

Ook het aantal jongeren van 18 tot 30 jaar is de afgelopen tien jaar toegenomen, met 8 procent. Dit vertaalde zich alleen niet in een toename van het aantal autokilometers. Dit daalde juist met 4 procent tot 10,6 miljard kilometer in 2015. Het autobezit onder jongeren is lager dan tien jaar geleden. Begin 2006 hadden duizend jongeren gemiddeld 308 auto’s in bezit, begin 2016 zij dat 284 auto’s.

Ouderen houden hun auto gemiddeld langer

Het hebben van een nieuwe auto is onder ouderen gebruikelijker dan bij andere leeftijdsgroepen. 33 procent van de 65-plussers met een auto is de eerste eigenaar. Van de gemiddelde autobezitter is 18 procent de eerste eigenaar. Daarnaast hebben ouderen hun auto gemiddeld langer in bezit. Autobezitters hadden begin 2016 hun auto gemiddeld 4 jaar in bezit, ouderen bijna 6 jaar.