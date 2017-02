Agenten onwel bij onderzoek dumping drugsafval

Rond 20.15 uur kreeg de politie een melding van een dumping van enkele vaten aan de Driehoeksweg. Twee aanwezige agenten en een fotograaf kregen last van prikkelende ogen en de luchtwegen. De drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. Zij maken het na omstandigheden goed.

Onderzoek

Het gaat om een dumping van drugsafval van meerdere vaten, ongeveer tien vaten van vijftig liter en enkele vaten van tweehonderd liter. Een aantal vaten lekten, de omgeving is afgezet. De brandweer heeft metingen verricht. Een gespecialiseerd bedrijf is door de gemeente ingeschakeld en zal zorgen voor het veilig verwijderen van het afval. De politie heeft de zaak in onderzoek. Getuigen die eventueel informatie hebben over wie de vaten heeft gedumpt worden gevraagd om contact op te nemen met de politie.