'Wilders woedend over lekken agent dienst beveiliging naar misdaadorganisatie'

Dit meldt NRC op basis van gesprekken met hooggeplaatste politiefunctionarissen. De Dienst Bewaken en Beveiligen is verantwoordelijk voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en bedreigde politici als Geert Wilders.

Wilders woedend over informatielek

Geert Wilders is woedend over het nieuws dat een politiebeveiliger vertrouwelijk informatie heeft gelekt. Hij vindt dit 'onacceptabel'. Wilders stuurde dinsdagnacht een tweet naar premier Mark Rutte: 'Als ik de Dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel.'

De verdachte man is maandag aangehouden en buiten functie gesteld. Maandag werd al bekend dat er een politieman van DBB was opgepakt. NRC meldt nu dat het gaat om een ervaren agent van Marokkaanse afkomst. Hij moest plekken verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen; het ging om zogenoemde 'omgevingsscans'. Mogelijk heeft de agent toegang gehad tot databases met zeer vertrouwelijke opsporingsinformatie en zijn mogelijk locaties van van safehouses uitgelekt. Opsporingsambtenaar in de krant: 'Voor dergelijk werk moet je vrijwel alle informatie die je nodig acht op kunnen vragen.'