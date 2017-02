Donderdag storm met zeer zware windstoten tot wel windkracht 10

De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Vanaf donderdagmiddag komen er in het gehele land zware windstoten van 75-100 km/uur voor. Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er kans op zeer zware windstoten van 100-130 km/uur. In de nacht naar vrijdag neemt de wind weer af en verdwijnen de (zeer) zware windstoten.