KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten

De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Vanaf donderdagmiddag komen er in het gehele land zware windstoten van 75-100 km/uur voor. Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er kans op zeer zware windstoten van 100-130 km/uur. In de nacht naar vrijdag neemt de wind weer af en verdwijnen de (zeer) zware windstoten.