Betonwagen kantelt op N205, weg lange tijd afgesloten

Op de N205 met de afslag A9 (afrit Haarlem-Zuid) is de weg afgesloten, zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) woensdag. Het ongeval met de betonwagen vond plaats bij de afslag Haarlem-Zuid van de A9. Ook in de andere richting is een rijbaan afgesloten. Uit de wagen lekt namelijk vloeibaar beton dat ook op de andere weghelft is terechtgekomen.

Het vrijmaken van de weg gaat volgens de VID nog wel tot 16.00 uur duren.