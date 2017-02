Vrouwen chanteerde man met naaktfilmpje

Zij worden ervan verdacht een 26-jarige man te hebben gechanteerd met een naaktfilmpje. Hij moest geld betalen om verspreiding te voorkomen.

Op vrijdag 23 december bezocht het slachtoffer uit Maassluis een sekssite, op zoek naar leuke vrouwen. Hij kwam een advertentie tegen van de twee verdachten en zijn interesse was gewekt. Hij zocht contact en liet zich al snel overhalen om zich voor de webcam uit te kleden. Nadat het duo dit naaktfilmpje had ontvangen, begonnen de bedreigingen. Hij moest geld overmaken om te voorkomen dat zij dit filmpje zouden publiceren. De man werkte mee en maakte 800,- euro over. Enkele dagen later hadden de verdachten dit nog niet ontvangen en bedreigden het slachtoffer wederom. Toen was voor hem de maat vol. Hij belde de politie en deed eind december aangifte.

Identiteit

Door onderzoek op internet en via bankgegevens achterhaalde de politie de identiteit van de twee verdachten. Het duo bekende dit vaker gedaan te hebben, maar daarvan zijn geen aangiften bekend. De Officier van Justitie bepaalt welke straf er wordt geëist.