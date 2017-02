Zussen Holleeder eerst achter gesloten deuren gehoord

De twee zussen van Willem Holleeder worden eerst achter gesloten deuren gehoord voor de rechter-commissaris. In september zullen de twee zussen mogelijk ook in een openbare zitting voor de rechtbank worden gehoord. Dit heeft de rechtbank Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Afgewezen

De rechtbank wees het verzoek van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) van het horen tijdens een openbare zitting af. Het OM had de rechtbank verzocht om de twee zussen en de voormalige vriendin van Holleeder al binnenkort als getuigen te horen in een openbare zitting. Deze getuigenverhoren zouden in de plaats moeten komen van besloten verhoren bij de rechter-commissaris.

Efficiënte waarheidsvinding

De rechtbank wijst het verzoek van het OM af omdat de verhoren bij de rechter-commissaris al voor de komende weken staan ingepland. De rechtbank vindt dat deze geplande dagen voor de getuigenverhoren moeten worden benut.

Getuigenverklaringen

De rechtbank stelt daarbij dat getuigenverklaringen die bij de rechter-commissaris zijn afgelegd van zeer grote waarde zijn. In het besloten verhoor kunnen vragen worden gesteld en beantwoord, waarna verdieping kan worden aangebracht tijdens de verhoren op de openbare zitting. Deze werkwijze komt zowel de waarheidsvinding als de efficiëntie ten goede.

Mogelijk openbaar verhoor op later moment

Wat betreft de behandeling ter openbare terechtzitting houdt de rechtbank rekening met de mogelijkheid dat vanaf september 2017 wordt begonnen met het horen van de drie getuigen door de rechtbank zelf. Daarmee wordt het belang dat door de officieren van justitie wordt toegeschreven aan het rechtstreeks horen door de rechtbank, voldoende gediend.