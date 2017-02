Politie houdt zes verdachten aan in onderzoek naar ontvoering en poging afpersing

Ook zijn begin deze week op acht locaties zoekingen verricht.

De aangehouden verdachten zijn twee mannen van 29 en 50 uit Breda, een 59-jarige man uit Rotterdam, een 67-jarige man uit Alphen a/d Rijn en twee mannen van 30 en 36 uit Tilburg. De zoekingen zijn verricht in zeven woningen in Breda, Tilburg, Oss, Rotterdam, Alphen a/d Rijn en er is één loods doorzocht in Oosterhout. Bij de zoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder twee vuurwapens.

Gefilmd

De ontvoering van de 53-jarige man kreeg begin december veel aandacht omdat een buurtbewoner filmde hoe de man op de Oenenburgweg in Nunspeet met vastgebonden handen in een zwarte BMW werd gezet door drie gemaskerde mannen. Daarna reden de mannen weg in een Mercedesbus, de zwarte BMW en de Mercedes van het slachtoffer.

De politie werd gealarmeerd en die vrijdag werd na een half uur de Mercedesbus al leeg teruggevonden op een carpoolplaats aan de Eperweg bij Nunspeet. Dezelfde avond werd de BMW brandend teruggevonden in Overlangel en de maandag erna is de Mercedes van het slachtoffer teruggevonden in Putten.

Het 53-jarige slachtoffer was 2 december urenlang vermist, tot hij rond 21.00 uur lopend weer bij zijn huis in Doornspijk terugkwam. Hij bleek in de omgeving van Drunen, in Brabant, te zijn vrijgelaten op een afgelegen locatie. Het slachtoffer is na zijn vrijlating met het openbaar vervoer naar huis gegaan. Hij verklaarde door zijn ontvoerders te zijn bedreigd en deed aangifte van ontvoering.

Uitgebreid onderzoek

De politie zette een rechercheteam (Team Grootschalige Opsporing) op de zaak en dat rechercheteam is sindsdien bezig met een uitgebreid tactisch en technisch onderzoek naar de ontvoering. Ook werden diverse getuigenoproepen gedaan via Opsporing Verzocht en politie.nl.

Het onderzoek breidde zich eind januari uit toen een tweede strafbaar feit zich aandiende, namelijk de poging afpersing van de 53-jarige man en een 48-jarige man uit Ridderkerk, waar de Doornspijker zaken mee doet. De afpersing begon in januari en beide mannen deden aangifte van de poging afpersing, gericht op hen beide, door anonieme personen.

Opnieuw volgde uitgebreid tactisch en technisch onderzoek van de politie, en gaandeweg kwamen de verdachten in beeld. Het rechercheteam onderzoekt nog wat precies ieders rol is geweest bij de ontvoering en poging afpersing. Ook sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.

Alle verdachten zijn ingesloten voor nader verhoor en onderzoek en worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.