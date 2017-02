Vandaag is de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer 2017

Zo geeft het Openbaar Ministerie (OM) extra aandacht aan wat ze doen voor slachtoffers van strafbare feiten. Het OM draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving door daders aan te pakken en recht te doen aan slachtoffers .

Informeren over vrijkomen verdachte

'De afgelopen jaren heeft het OM veel gedaan om slachtoffers beter van dienst te zijn, en dat blijven we doen. Vanaf dit jaar gaan we bijvoorbeeld ook slachtoffers van lichtere strafbare feiten informatie geven over wanneer een verdachte of veroordeelde vrij komt', aldus het OM.

Ook breidt het OM de online serviceverlening voor slachtoffers uit. Slachtoffers van wie hun zaak bij de rechtbank loopt, kunnen naar verwachting vanaf juli 2017 via het Slachtoffer informatie portaal hun zaak volgen. Daarnaast moet in 2018 voor élk slachtoffer bekeken worden, door politie en OM, of beschermingsmaatregelen nodig zijn. Dit jaar gaat het OM hiervoor een plan opstellen en dit in de praktijk testen.

Kwetsbaren

Sommige mensen lopen meer risico om slachtoffer te worden van een misdrijf. Of de impact is voor hen groter. Bijvoorbeeld door hun leeftijd of handicap. Kwetsbare slachtoffers hebben volgens de wet recht op bescherming en ondersteuning. Maar hoe beoordeel je of iemand kwetsbaar is? En kun je deze informatie met samenwerkingspartners delen, zonder dat de privacy van het slachtoffer in het geding komt?

Symposium

Deze vragen en dilemma's komen aan bod tijdens het symposium ‘Beoordelen en beschermen’ van Slachtofferhulp Nederland en de Politie. Het symposium vindt plaats op 24 februari 2017 in het kader van de Europese Dag van het Slachtoffer. Met onder andere workshops over de thema's kindermishandeling en het voorkomen van dodelijk partnergeweld.