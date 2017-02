Tweetal vast voor versturen MDMA in potten pindakaas

Vrijdag 10 februari heeft de politie in Houten twee mannen aangehouden voor het bezit van verdovende middelen. 'In hun auto vervoerden een 23-jarige inwoner uit Houten en een 23-jarige man uit Muiden ruim twee kilo MDMA dat was verpakt in enveloppen en potten pindakaas', maakt de politie woensdag bekend.

'Vermoedelijk verstuurden de mannen drugs, die online besteld was, per post naar het buitenland', aldus de politie. Bij controle van de auto zagen de agenten van de Landelijke Eenheid naast dozen een aantal grote enveloppen liggen.

Verjaardagskaart met MDMA

Eén van deze enveloppen bevatte een verjaardagskaart met daarin MDMA. MDMA is een synthetische drug waarvan onder andere XTC-pillen gemaakt worden. De inzittenden van de auto zijn hierop aangehouden en de auto, met daarin de dozen, enveloppen en een geldbedrag, zijn in beslag genomen.

Zoeking

Vanwege het aantreffen van de drugs hebben diezelfde avond en ook op woensdag 15 februari doorzoekingen plaatsgevonden in drie woningen in Houten, Muiden en Amsterdam. Hierbij werden meerdere goederen aangetroffen die verband houden met het bezit en mogelijke handel in drugs. Onderzoek naar de in beslag genomen administratie en computers is thans in volle gang.

Potten pindakaas

Ook werd in een woning ketamine aangetroffen. In de dozen uit de auto en een doos uit de woning zaten potten pindakaas verpakt. Bij onderzoek in de potten bleek dat ze naast pindakaas ook gevuld waren met zakjes MDMA-kristallen. De verdachten zijn maandag 13 februari door de rechter commissaris in bewaring gesteld.