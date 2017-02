Rechercheteam roept hulp burgers in rond dode in verbrande bestelauto

De politie roept de hulp in van burgers in het onderzoek dat het rechercheteam doet naar het overlijden van Leon Viellevoije. Dit meldt de politie woensdag.

Het lichaam van Leon Viellevoije werd woensdag 1 februari aangetroffen in een uitgebrande bestelauto in Oisterwijk. 'Het rechercheteam heeft veel vragen en hoopt via deze oproep meer informatie te krijgen die ertoe leidt dat dit mogelijke misdrijf wordt opgelost', aldus de politie.

Baksevenweg Oisterwijk

Op woensdag 1 februari 2017 werd het stoffelijk overschot van Leon Viellevoije uit Moergestel aangetroffen in een uitgebrande auto aan de Baksevenweg in de gemeente Oisterwijk. Het is niet duidelijk hoe Leon daar is gekomen en wat er gebeurd is.

Er is al eerder aandacht voor de zaak gevraagd bij de opsporingsprogramma’s Opsporing-Verzocht en Bureau Brabant. Maar het team is er nog niet achter wat er met Leon gebeurd is, het gaat hier mogelijk om een ernstig misdrijf. Om die reden wordt er contact gezocht met mensen die in de omgeving wonen, vertoeven of regelmatig komen.

Vragen van het rechercheteam

Het rechercheteam heeft de volgende vragen. Wie heeft Leon Viellevoije de uren voor zijn dood gezien? Wie heeft de witte Volkswagen Caddy met het kenteken 36-VKX-4 de uren voor de dood van Leon gezien? Wie is er getuige geweest van wat er op woensdag 1 februari 2017 om 18.30 uur aan de Baksevenweg gebeurd is? Wie heeft op enige andere wijze informatie wat er met Leon gebeurd zou kunnen zijn?

Info delen met de politie

Informatie delen met de politie kan ook anoniem. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw informatie met de politie te delen. Rechtstreeks met het team via email Tips-TGO-ZWB@politie.nl. Anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M, via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek via het nummer 079-3458999. Via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden, via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006).