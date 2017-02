Nog een arrestatie in onderzoek ontvoering bij garage Aardenhoek Breda

Een 38-jarige Bredanaar heeft zich woensdag bij de politie in Middelburg gemeld. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van twee mannen bij een autobedrijf op dinsdag 29 december 2015 in Breda', zo meldt de politie woensdag.

'De man werd met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij is in verzekering gesteld. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten', aldus de politie.

Nep-arrestatieteam

Twee mannen, destijds 18 en 42 jaar, werden vanaf het terrein van een garagebedrijf aan de Aardenhoek door een nep-arrestatieteam ontvoerd. De slachtoffers werden uiteindelijk aan het begin van de nieuwjaarsnacht in het buitengebied van Chaam ongedeerd aangetroffen.

Eerdere aanhoudingen

Dinsdag 29 november 2016 werden in verband met dit onderzoek al een 38-jarige Oosterhouter, een 39-jarige Bredanaar en een 27-jarige vrouw uit Enschede aangehouden. De dag daarna werd nog een 51-jarige Bredanaar gearresteerd. Zij zijn inmiddels in vrijheid gesteld.