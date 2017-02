Donderdag minder treinen vanwege verwachte storm

Vanwege de zware storm die voor donderdag wordt verwacht zet de NS minder treinen in. Dit heeft de NS woensdag bekendgemaakt.

'De zware storm wordt in de loop van de middag verwacht. Bij dergelijke veiligheidsrisico’s voor reizigers en personeel passen NS en ProRail preventief de dienstregeling aan. Daardoor ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen', stelt de NS.

Bomen op het spoor

De ervaring leert dat bij dergelijke windsnelheden bomen op het spoor kunnen vallen, waardoor treinen niet kunnen rijden. Ook kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld bovenleidingen en/of rails doordat rondvliegend afval daarin belandt. ProRail houdt extra storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op te lossen, zoals het wegslepen van gestrande treinen.

Door minder treinen te rijden ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. NS kiest voor deze maatregel op basis van het huidige weerbeeld. 'Mocht de weersverwachting gunstiger worden, is het helaas niet mogelijk om deze maatregel voor slechts een deel van de dag in te zetten', aldus de NS.

Reizigers

Tijdens een aangepaste dienstregeling rijden er minder treinen dan op een gewone werkdag. De NS vraagt reizigers om dus rekening te houden met langere reistijden en/of drukte in de trein. Op sommige trajecten hebben reizigers een extra overstap. Plan voor een zo actueel mogelijk advies uw reis kort voor vertrek.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Minder Intercity’s gehele dag

Alkmaar/Schagen – Amsterdam – Utrecht

Amersfoort – Deventer

Amsterdam – Den Haag CS

Amsterdam – Rotterdam, Intercity direct

Dordrecht – Lelystad Centrum

Den Haag CS – Utrecht

Nijmegen – Utrecht – Schiphol

Rotterdam – Utrecht

Utrecht – Sittard

Geen Intercity’s gehele dag

Dordrecht-Breda

Minder Sprinters gehele dag

Almere – Hilversum

Amsterdam – Breukelen

Amsterdam – Hoofddorp

Amsterdam – Uitgeest

Arnhem – Nijmegen

Den Haag CS – Dordrecht

Den Haag CS – Gouda Goverwelle

Den Haag CS – Leiden

Leeuwarden – Meppel

Nijmegen – Wijchen

Utrecht – Woerden

Minder Intercity’s/Sprinters spits

Alkmaar – Haarlem: minder Intercity’s

Bergen op Zoom – Roosendaal: minder Intercity’s

Enkhuizen – Amsterdam: minder Intercity’s

Rotterdam – Gouda Goverwelle: minder Sprinters

Alphen ad Rijn – Leiden: minder Sprinters

Oss – ’s Hertogenbosch: minder Sprinters

Rotterdam – Vlaardingen Centrum: minder Sprinters

Veenendaal C – Utrecht – Breukelen: minder Sprinters

Overige aanpassingen

Utrecht - Almere geen rechtstreekse treinen. Reis via Weesp.

Geen treinverkeer naar Hoek van Holland Strand.

Overige vervoerders rijden volgens de normale dienstregeling. Reizigers met een buitenlandse bestemming adviseren we eerder op reis te gaan en meer tijd in te plannen voor een eventuele overstap.