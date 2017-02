Ruim 1100 kilo heroïne in bakmachines uit Iran en 6 arrestaties

Afgelopen dinsdag heeft de politie in het Limburgse Heijen zes arrestaties verricht naar aanleiding van de vondst van 1.100 kg heroïne in twee bakmachines uit Iran. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Bakmachines uit Iran

Een gezamenlijk onderzoek van de Landelijke Recherche met Douane Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen leidde maandag 20 februari tot de doorzoeking van een container in de haven van Antwerpen. Deze container was eerder van een schip gelost en afkomstig uit Iran. De Douane vond bij de doorzoeking van de container in twee bakmachines een partij heroïne van 1131,7 kilo.

Heijen

De container met de bakmachines is dinsdag naar een locatie in Heijen in Noord-Limburg gebracht. De politie heeft in Heijen twee mannen, 39 en 41 jaar oud en beiden afkomstig uit Amsterdam, aangehouden. Ze waren op dat moment bezig de bakmachines te openen. Een derde persoon, een 57-jarige inwoner uit Sittard had het pand kort tevoren verlaten maar kon op de snelweg worden aangehouden.

Rotterdam

In Rotterdam zijn bij het bedrijf dat de container naar Heijen bracht zijn in totaal drie mannen aangehouden. Naast de 28-jarige chauffeur van het transport die zonder vast woon- of verblijfplaats is, gaat het om twee 34-jarige mannen uit Rotterdam en Amersfoort.

Recordvangst

De vangst heroïne betekende een recordvangst voor België. In Nederlands is al eens eerder door de Landelijke Recherche een partij van 1200 kilo in beslag genomen. De groothandelswaarde van de heroïne bedraagt ongeveer 17 miljoen euro. De totale straatprijs voor pure heroïne komt op ongeveer 34 miljoen euro.

Versneden

In de praktijk wordt pure heroïne echter zelden verkocht maar minstens één keer versneden. Dat brengt de uiteindelijke straatprijs van deze partij op rond de 68 miljoen euro. De politie stelt onder het gezag van het Landelijke Parket een onder nader onderzoek in. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.