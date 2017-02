OM: van lekken verdachte DBB-er was geen persoonsbeveiliger Wilders

De politiemedewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), onderdeel van de Landelijke Eenheid, die sinds maandag in verzekering zit op verdenking van schending van het ambtsgeheim was geen persoonsbeveiliger van Wilders. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

'Het onderzoek is in volle gang en de verdachte zit in beperkingen. Hij zal morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus het OM.

Korpschef Erik Akerboom

Volgens korpschef Erik Akerboom zijn er op dit moment geen feiten bekend dat de beveiliging door de DBB van Geert Wilders gevaar heeft gelopen door het mogelijk lekken van de aangehouden politiemedewerker, zo laat hij woensdag tegenover de NOS weten. De man werd tijdens vooronderzoek ingezet om zogenaamde 'omgevingsscans' te maken van plekken die Wilders ging bezoeken. Hij heeft Wilders zelf nooit fysiek beveiligd.