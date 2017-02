Agenten vinden automatischevuurwapens in vrachtwagen met bloemen

Controle

Medewerkers van de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid controleerden de vrachtwagen die volgens de inzittenden met bloemen onderweg was naar Duitsland. Bij het controleren van de lading zag de politie tussen de bloemen een grote doos staan met daarin een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Dit bleek een automatisch vuurwapen.

Hierop zijn de beide inzittenden, een 51-jarige man uit IJsselstein en een 50-jarige inwoner uit Utrecht aangehouden. De vrachtwagen werd in beslag genomen en weggesleept.

Geluidsdempers

Bij nader onderzoek in de vrachtwagen trof de politie in totaal vier automatische vuurwapens met geluidsdempers aan. Daarnaast zat tussen de bloemen ook nog naar schatting 110 kilo amfetamine en ongeveer 160 kilo hash en hennep. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld en de politie stelt onder het gezag van het Landelijk Parket een nader onderzoek in.