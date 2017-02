Celstraf voor Syriëganger

Twee pogingen om Syrië te bereiken

De man heeft twee keer geprobeerd zich als strijder aan te sluiten bij een jihadistische strijdgroep in Syrië. De eerste keer is hij in december 2014 met een andere man via het vliegveld Düsseldorf naar Turkije gereisd. Zij zijn door de Turkse autoriteiten aangehouden toen zij vanuit Turkije illegaal de grens met Syrië wilden oversteken.

Uit in beslag genomen telefoons bleek dat zij contact hadden met jihadist Soufiane Z. die al in Syrië was. Van hem ontvingen zij uitvoerige instructies hoe zij de grens konden oversteken en wat ze moesten doen als zij zouden worden gepakt.

In april 2015 is de 23-jarige man naar Nederland overgebracht en vanaf dat moment zat hij in voorlopige hechtenis. Het voorarrest is in mei 2015 onder verschillende voorwaarden geschorst, waardoor hij voorlopig vrij kwam om zijn rechtszaak af te wachten.

Vanaf februari 2016 was de man echter spoorloos verdwenen en in mei 2016 bleek hij opnieuw te zijn aangehouden aan de Turks-Syrische grens. Onderzoek wees uit dat hij nu via Bulgarije was gereisd, conform de aanwijzingen die hij van Soufiane Z. had gekregen. In juni 2016 is de man opnieuw naar Nederland overgebracht en sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis.

Jihadistische strijd in Syrië

De rechtbank merkt in haar vonnis op dat jihadistische strijdgroepen in Syrië zich op grootschalige en systematische wijze schuldig maken aan gruwelijke terroristische misdrijven. De man wilde samen met een ander naar Syrië afreizen om zich daar als stijder aan te sluiten bij een dergelijke jihadistische strijdgroep. De rechtbank neemt hem dit alles bijzonder kwalijk. Bovendien heeft hij na zijn mislukte poging, ondanks de schorsing van zijn voorlopige hechtenis onder voorwaarden, nogmaals geprobeerd naar Syrië af te reizen. Hij moet op dat moment extra doordrongen zijn geweest van het feit dat hij iets strafbaars aan het doen was. De rechtbank weegt dit dan ook zwaar mee in zijn nadeel.