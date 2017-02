Gaslek bij graafwerkzaamheden Spanesekade

Bij graafwerkzaamheden op de Spanesekade in Rotterdam is woensdagmiddag een gaslek ontstaan.

De gealarmeerde brandweer heeft meerdere metingen verricht. Hieruit bleek dat er geen gevaar voor de omgeving was. Stedin is ter plaatse gekomen om het lek te dichten. De Spangesekade was tijdens het onderzoek afgesloten voor alle verkeer.