Tweede slachtoffer ongeval Troelstralaan ook overleden

De tweede inzittende van de auto, die op donderdag 2 februari op de Troelstralaan te water raakte, is woendag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 29-jarige man uit Amsterdam. Een 31-jarige inzittende van de auto is op dinsdag aan zijn verwondingen overleden.

De auto kwam, door nog onbekende oorzaak, op zijn kop in het water terecht ter hoogte van de Abe Lenstralaan. Meerdere mensen zijn het water ingegaan om de auto te kantelen en de inzittenden te redden. Het is nog onduidelijk hoe de auto te water is geraakt.