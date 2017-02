Jongen (17) omgekomen bij ongeluk in schuur

Woensdagavond is bij een ongeluk aan de Hogewegdijk ​in Hoofdplaat een jongen om het leven gekomen.

Het incident gebeurde rond 20.35 uur. Het slachtoffer is een 17-jarige bewoner, die in de schuur bij de woning ernstig gewond is geraakt. Politieagenten, ambulancepersoneel, brandweerlieden en een traumahelikopter rukten onmiddellijk uit om het slachtoffer te helpen. De jongen overleed ter plaatse.

Politieonderzoek

De politie heeft de omgeving bij de woning afgezet en is een onderzoek naar de toedracht van het ongeval gestart. Hierbij zijn getuigen gehoord en is een sporenonderzoek verricht. Wat de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht.