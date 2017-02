Knutselen met oude munitie kost 17-jarige jongen het leven

De politie heeft woensdagavond en donderdag uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ernstige ongeval in de schuur. Hierbij is vastgesteld dat de 17-jarige bewoner in het bezit was van oude munitie en daarmee aan het knutselen was. Hierbij is een explosie ontstaan, gevolgd door een felle brand. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse. De vlammen zijn onmiddellijk door een familielid geblust. Het politieonderzoek is hiermee afgerond.