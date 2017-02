Zware storm op komst, code oranje van kracht voor vijf provincies

Het is nu al behoorlijk onstuimig, maar de eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Voor later vandaag heeft het KNMI code oranje afgegeven.

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Utrecht en Noord-Brabant is er vanaf de tweede helft van de middag kans op zeer zware windstoten van 100-120 km/uur. In de overige provincies is er kans op zware windstoten van 80-90 km/uur.

In de nacht naar vrijdag neemt de wind weer af en verdwijnen de (zeer) zware windstoten.

Minder treinen

De NS en ProRail hebben preventief de dienstregeling aangepast. Daardoor ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Vandaag rijden er daarom in het hele land minder treinen. Wij raden u aan om de weerberichten goed in de gaten te houden en uw reis kort van te voren te plannen met de reisplanner. Houdt u rekening met langere reistijden, drukte in de trein en extra overstappen.

Minder of geen vliegtuigen

Ook Schiphol heeft reizigers opgeroepen hun vluchten in de gaten te houden. KLM heeft een aantal vluchten voor vandaag geschrapt. Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben dat gedaan.

Verkeer

Ook de VID waarschuwt dat het niet verstandig om donderdagmiddag- en avond met aanhanger of lege vrachtwagencombinatie de weg op te gaan. 'Met de westerstorm die over het land raast is het risico op omwaaien te groot. De windstoten kunnen tot diep landinwaarts de 100 km/uur overschrijden'. Door de storm in combinatie met regen wordt een drukke avondspits verwacht.