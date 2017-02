'Advocaat smokkelde post Holleeder binnen'

Holleeders voormalige advocaat, Stijn Franken, zou geheime brieven de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught hebben binnensmokkelde voor zijn cliënt. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend.

Het OM houdt ook rekening dat via de advocaat ook post naar buiten werd gesmokkeld.

Rechercheurs hebben tijdens een doorzoeking van de cel van Holleeder in april 2016 brieven gevonden. Daarmee werden hun vermoedens dat de crimineel contact heeft met de buitenwereld ondanks de strenge beveiliging bevestigd.

Justitie is ontstemd op Franken. Volgens het OM handelde hij in strijd met de gevangenisregels en met de regels van zijn eigen beroepsgroep. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam wil opheldering van de deken van de Orde van Advocaten, zo schrijft de krant.

De gesmokkelde brieven worden gemeld in het onderzoek naar vermeende pogingen door Holleeder om vanuit de EBI zijn zussen Astrid en Sonja en journalist Peter R. de Vries te laten vermoorden.