Zwaargewonde bij schietpartij in Schiedam

In de Heelmeesterstraat in Schiedam heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Hierbij is een persoon zwaargewond geraakt.

In korte tijd was er veel politie ter plaatse. Ook een ambulance en het MMT zijn met spoed ter plaatse gekomen voor de gewonde. Over de dader is momenteel nog niets bekend. Zowel de Heelmeesterstraat als de Gildeweg zijn geheel afgesloten vanwege sporen. Het slachtoffer is korte tijd later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis onder politiebegeleiding.