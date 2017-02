ANWB krijgt veel vragen over opgelopen boetes in het buitenland

De bond kan deze leden vaak van een juridisch advies voorzien. De meerderheid van de vele honderden vragen - gesteld op het expertplatform op www.anwb.nl - gaat over snelheidsovertredingen in het buitenland.

De top vijf van vragen over verkeersboetes aan de ANWB wordt aangevoerd door de milieuzones, die in Italiaanse stadscentra gelden. Deze zones worden aangeduid met borden verboden in te rijden met de tekst ‘Zona trafico limitato’. Op het negeren van die zones staan hoge boetes. Veel bestuurders ontvangen meerdere boetes als ze zoeken naar een parkeerplaats. Vaak wordt de boete geïnd door een incassobureau, dat voor de Italiaanse overheid werkt.

Top vijf van vragen aan de ANWB over verkeersboetes:

Italië. De milieuzones in stadscentra en ook snelheidsboetes.

Duitsland, snelheid en afstand houden ook veel vragen over rijverbod dat opgelegd wordt.

België snelheidsovertredingen.

Frankrijk, snelheidsovertredingen.

Zwitserland, snelheidsovertredingen.

De vragen op het platform gaan vooral over de mogelijkheden om bezwaar te maken, de echtheid van de boete en de wijze van betalen. Geregeld wordt ook geklaagd dat de boete niet in begrijpelijke taal is opgesteld. Duidelijk is dat dat autoriteiten van steeds meer vakantielanden de boetes naar het huisadres van de toeristen sturen.

De ANWB adviseert leden om zich te verdiepen in afwijkende verkeersregels in het buitenland en deze ook op te volgen. De verkeersregels zijn per land te vinden op de ANWB landeninformatie.