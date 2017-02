Vrouw zwaar gewond na mishandeling Heinkenszand

Woensdagmiddag is bij een mishandeling bij een woning aan de Nagelkruidstraat in hetn Zeeuwse Heinkenszand een vrouw zwaar gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 12.15 uur. Er ontstond een ruzie in de familiaire sfeer. Hierbij raakte een 60-jarige vrouw gewond. Ze is voor medisch onderzoek naar de huisartsenpost gegaan. Vervolgens is ze opgenomen in het ziekenhuis in Goes. Het slachtoffer bleek zwaar gewond te zijn geraakt.

Aanhouding

Agenten hebben in de Nagelkruidstraat een 26-jarige man uit Heinkenszand aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiebureau in Goes gebracht. Hij is woensdagmiddag verhoord. Na overleg met de officier van justitie mocht hij rond 18.00 uur het politiebureau verlaten. Hij blijft verdachte in deze zaak.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de mishandeling. Onder andere zal het slachtoffer nog nader worden verhoord.