'A12 bij Gouda gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland'

De noordbaan van de A12 bij Gouda was het gevaarlijkste stuk weg van Nederland in 2016. Bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN werden tussen de hectometerpalen 27,0 en 28,9 van de A12 Links in totaal 97 ongevallen gemeld.

Volgens Stichting Incident Management Nederland bezet dit stuk weg de eerste én de vierde plek in de top tien van gevaarlijkste wegvakken van Nederland. Ook in 2012 werd de lijst van gevaarlijkste wegvakken door dit tracé aangevoerd.

Op wegvakken met een lengte van vijf kilometer werd de lijst van gevaarlijkste wegen aangevoerd door de A10 bij Watergraafsmeer. Op de noordbaan verwerkte het LCM in het afgelopen jaar 125 ongevalsmeldingen. Dit stuk weg, aan weerszijden van de kruising met de A2, was ook in 2013, 2014 en 2015 het gevaarlijkste van het land. Op deze lijst van langere wegvakken kwam de A12 bij Gouda op de tweede plaats.

Goed nieuws door verbeteringen

Er was niet alleen slecht nieuws aan het ongevallenfront. De verkeersveiligheid in de buitenbocht van het Knooppunt de Stok op A58 is in 2016 spectaculair verbeterd. Was deze kilometer asfalt in 2015 nog de gevaarlijkste van Nederland, in 2016 registreerde het LCM er geen enkel ongeval! Begin 2016 werd hier speciaal asfalt aangebracht om de grip in de bocht te verhogen.