Record aantal stemmers in het buitenland

Er hebben zich rond de 77.500 Nederlandse kiesgerechtigden aangemeld om hun stem te mogen uitbrengen in het buitenland voor de komende Tweede Kamer verkiezing. Volgens de gemeente Den Haag, die de registratie doet van het stemmen in het buitenland, zijn het vooral mensen die in het buitenland wonen, maar ook die op 15 maar op vakantie zijn.

In 2012 lieten een kleine 50.000 Nederlanders zich registreren om te stemmen in het buitenland. In de loop der tijd is het stemmen in het buitenland eenvoudiger gemakt. Zo kunnen stemgerechtigden het stemformulier per e-mail toegezonden krijgen. Hierna moet deze wel via de post worden teruggestuurd.