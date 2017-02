Opgepakte advocaat van Klaas O. had drugslab in huis

De twee verdachten die eerder deze week werden aangehouden in het grootschalige onderzoek naar de 49-jarige oprichter van motorclub No Surrender Klaas O., worden vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. De 45-jarige partner van de hoofdverdachte en een 69-jarige advocaat woonachtig in Den Haag zouden getuigen beïnvloeden.